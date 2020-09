Ritorno al ristorante di TheFork, ecco dove mangiare a metà prezzo a Roma

23 settembre 2020 a

Metà prezzo in tremila locali: TheFork lancia "Ritorno al Ristorante" che l'app di prenotazioni online definisce "la più grande iniziativa di sempre" per supportare il settore della ristorazione. Dal 17 settembre al 17 novembre, circa 3.000 ristoranti partner in Italia offriranno sconti del 50% alla cassa, tra questi una speciale selezione per chi vuole provare l’iniziativa a Roma.

"Ritorno al Ristorante" è l'evento gastronomico dell'autunno 2020 di TheFork ideato con il sostegno di altri grandi marchi del settore come S. Pellegrino, main Partner dell’iniziativa, e Identità Golose. Da oggi fino al 17 novembre nei 22 paesi in cui opera l’azienda, 10.000 ristoranti partner proporranno una riduzione del 50% sul conto finale. In Italia, saranno circa 3.000 gli indirizzi aderenti.

L'obiettivo è promuovere i ristoranti attraverso una massiccia campagna mediatica, sia per sensibilizzare i consumatori sull’importanza che ha oggi recarsi più spesso a mangiare fuori e sia per accendere i riflettori sulla necessità di una ripresa del settore della ristorazione.

Ecco dove mangiare a metà prezzo con TheFork a Roma:

Dome Espace Gourmet

Un ristorante il cui ambiente non può passare inosservato: uno splendido gazebo, un albero al centro della sala, arredamento moderno e chic. Da Dome Espace Gourmet però non si gode solo di una location d’eccezione ma soprattutto di una proposta gastronomica davvero ampia con piatti della cucina mediterranea e non.

Bolina 157

A due passi da Villa Pamphili, Bolina 157 è un piccolo gioiello di Monteverde. Elementi d’arredo ricercati, archi con mattoni a vista e una cucina di pesce ricca di proposte intriganti come i Paccheri con gamberi rossi di Mazara, burrata e pomodori pachino o il Fritto dorato di alici e baccalà con croccante di verdure.

Ostinati

Nel moderno quartiere Eur di Roma, Ostinati è un angolo di tranquillità nella giungla urbana della capitale. Con la spaziosa sala interna e l’accogliente dehors, qui si sono assolutamente da provare gli originali piatti dello Chef Stefano.

Quanto Basta Slow Food Restaurant

A Casal Palocco, nella strada che porta da Roma a Ostia, un ristorante dalla cucina innovativa e dall'atmosfera romantica. Quanto Basta Slow Food Restaurant delizia con i piatti dello Chef Paolo Galetta, che mixa la tradizione mediterranea alla sperimentazione gastronomica.

Green Lab

L’ambiente minimal e di design di questo piccolo ristorante romano, si accosta perfettamente alla cucina creativa proposta dallo Chef Jacopo Villevieille, che presenta piatti come il Filetto di salmone allo zenzero con finocchi all’arancia, crema di avocado, semi di zucca tostati e chutney di papaya.

Rhose Bistrot

Un delizioso bistrot nella zona nord della città, vicino a via Trionfale, dove si viene avvolti da un’atmosfera parisienne che accompagna in un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione gastronomica francese.

Finger

Come suggerisce il nome, da Finger il concetto di finger food viene preso alla lettera. La filosofia del ristorante è quella di creare un feeling tra spirito e cibo dove il tatto, la vista e l’olfatto si miscelano in un’esplosione di sensazioni che appagano palato e animo.

Salsamente

Una location dall’arredamento moderno ed elegante quella di Salsamente, in perfetta sintonia con la proposta culinaria. Tra piatti di terra e di mare, si trovano proposte originali e creative, il cui obiettivo è valorizzare la materia prima e sperimentare con i sapori.

Il Fiore All'Occhiello

Una cucina a dir poco gustosa quella di Il Fiore All’Occhiello, che riesce a coniugare ricette della tradizione con ingredienti insoliti e sfiziosi come i Cappellacci porchetta e ricotta, burro e timo limonato o il Filetto di maiale con albicocche e demis glace al finocchietto.

Scomodo Food & Music

Una cucina originale e mai banale quella di Scomodo Food & Music. Nel quartiere Casilino di Roma la sua atmosfera informale e accogliente è perfetta per un pranzo o una cena fra amici.



