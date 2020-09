Torna Vinòforum, 2500 vini in degustazione

ROMA

Un messaggio di speranza contro il nemico coronavirus per tutte le aziende che si occupano di vino e di cibo. Dall'11 al 20 settembre torna al parco di Tor di Quinto a Roma Vinòforum la rassegna che si doveva svolgere a giugno ma che è stata annullata e posticipata, tra mille incognite, per colpa della pandemia. E sarà un'edizione - con tutte le regole necessarie per garantire la sicurezza dei visitatori - da grandi numeri: oltre 600 cantine, 2500 etichette e 35 grandi chef che cucineranno nei loro temporary restaurant. Vinòforum diventa così il primo grande appuntamento per il mondo del vino per presentare i propri prodotti e per riaprire al grande pubblico. Per i visitatori ci saranno degustazioni (a numero chiuso, occorrerà prenotarsi sul sito www.vinoforum.it), corsi di avvicinamento al mondo dell'olio con gli esperti di Unaprol e Evo School, e possibilità di cenare con i migliori chef di Roma e del lazio. Tra questi, ad esempio, il ristorante La cucina di Adelaide al Vilòn, che si trasferisce nel verde del parco per due sere, martedì 15 e mercoledì 16 settembre. “Possiamo davvero dire – conclude Emiliano De Venuti, ceo della manifestazione – che Vinòforum conferma la sua filosofia che è quella di garantire alle aziende un importante aspetto business, grazie alla presenza di moltissimi operatori. Ma al tempo stesso continuiamo a lavorare sulla crescita del consumatore non limitandoci a proporre delle semplici degustazioni ma offrendo molte possibilità di approfondimento. Perché non dimentichiamo mai che il vino è storia, cultura e consapevolezza, oltre che ovviamente piacere”.