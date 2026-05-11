Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni

11 maggio 2026 a

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Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all'intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. I due giovani erano a bordo di due moto.

I mezzi sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Roma Capitale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.

Le vittime sono Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi. Il primo viaggiava a bordo di una moto Triumph mentre Lorenzo era su una Royal Enfield quando c'è stato il violento scontro.