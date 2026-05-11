Piazza di Siena compie 100 anni, dal 27 maggio il grande show degli sport equestri

11 maggio 2026 a

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Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Lo Csio di Roma Piazza di Siena-Master d'Inzeo celebrerà un'edizione dal valore simbolico straordinario: i cento anni del Concorso ippico e il centenario della Fise, due storie intrecciate che appartengono non soltanto agli sport equestri, ma al patrimonio culturale e identitario del Paese. Dal 27 al 31 maggio - l'evento si aprirà ufficialmente con il concerto previsto per la serata di mercoledì - sarà una doppia festa quella che si celebrerà a Villa Borghese, tra l'Ovale e il Galoppatoio, con Piazza di Siena che si conferma come un modello unico che unisce mondi diversi. Prima e dopo lo Csio-Master d'Inzeo, Piazza di Siena - curata da Sport e Salute in armonia con Roma Capitale - è diventata un luogo restituito alla città, con la competizione sportiva che si fonde con la legacy e le opere di restauro dell'area, per far sì che l'Ovale di Piazza di Siena sia (anche) una palestra a cielo aperto a disposizione della città .

"Quest'anno ci stiamo occupando della Fontana dei Cavalli Marini - sottolinea il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. Piazza di Siena è uno dei playground più belli che possano esserci nel mondo e quello dei playground è uno dei temi che a noi di Sport e Salute sta particolarmente a cuore. E a tale riguardo posso annunciare che da settembre ci sarà quello dello Stadio dei Marmi, che diventerà spazio pubblico aperto h24 per tutti".

"La visione di Piazza di Siena ha avuto inizio nel 2017, ma sono emozionato come fosse il primo giorno, anche perché quest'anno festeggiamo un doppio centenario - ha aggiunto il presidente della Fise, Marco Di Paola -. Con il lavoro sinergico di tutti gli stakeholder coinvolti realizzeremo un evento straordinario". Un evento che l'assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato ha definito "una festa popolare di aggregazione sociale, da vivere senza pagare il biglietto".

Piazza di Siena esalta il valore della competizione, il ruolo del cavallo, ma anche "la cultura dello sport come attività fisica ed educazione sociale", come spiegato da Luciano Crea, presidente della V Commissione permanente Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio. "Noi saremo sempre a favore di chi vuole intraprendere uno stile di vita sano". Il Galoppatoio di Piazza di Siena ospiterà inoltre l'Europeo di Arena Polo: "Grazie a questa collaborazione con Fise e Sport e Salute - le parole di Sabrina Bono, capo di gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani - non solo arricchiamo il nostro già ricco calendario, ma generiamo ricadute economiche e diamo ai turisti un motivo in più per visitare Roma". E chissà che da questi eventi non possano nascere ulteriori opportunità per la Capitale: "Dopo le splendide Olimpiadi e Paralimpiadi invernali - ha ammesso il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - abbiamo l'obbligo di crederci ancora e immaginare un percorso che possa portare alla candidatura di Roma per i Giochi Olimpici del 2036".