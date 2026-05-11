Carburanti, prezzi benzina e diesel scendono ancora: la situazione oggi

11 maggio 2026 a

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Roma, 11 mag. (Labitalia) - Prosegue da oltre un mese il calo del prezzo del gasolio alla pompa, ormai poco al di sopra dei due euro al litro, mentre la benzina sembra essersi assestata intorno a 1,93, dopo il rialzo delle accise di inizio maggio. Nel fine settimana le aliquote sono state prorogate al livello attuale fino al 22 maggio, con decreto del ministero dell'Economia che ha dato attuazione alla norma del 2007 sull'accisa mobile. Tornano intanto a salire con una certa forza le quotazioni dei prodotti raffinati.

Questa mattina 11 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,930 euro/litro (-4 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,007 euro/litro (-18). Il Gpl è a 0,815 euro/litro (-2), il metano a 1,568 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 2,000 euro (invariato), il diesel a 2,078 euro (-15), il Gpl a 0,921 euro (-4) e il metano a 1,598 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,932 euro/litro (compagnie 1,935, pompe bianche 1,927), diesel self service a 2,011 euro/litro (compagnie 2,012, pompe bianche 2,008). Benzina servito a 2,069 euro/litro (compagnie 2,109, pompe bianche 1,995), diesel servito a 2,151 euro/litro (compagnie 2,191, pompe bianche 2,077). Gpl servito a 0,822 euro/litro (compagnie 0,834, pompe bianche 0,808), metano servito a 1,568 euro/kg (compagnie 1,569, pompe bianche 1,567), Gnl 1,468 euro/kg (compagnie 1,483 euro/kg, pompe bianche 1,457 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,944 euro/litro (2,149 il servito); IP a 1,936 (2,102 servito); Q8 a 1,929 (2,097 servito); Tamoil a 1,922 (2,000 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,997 (2,215 servito); IP a 2,026 (2,193 servito); Q8 a 2,015 (2,191 servito) e Tamoil a 2,005 (2,091 servito).