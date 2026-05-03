Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti

03 maggio 2026 a

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Kiev, 3 mag. (Adnkronos/afp) - Nuovi raid della Russia sull'Ucraina. In un attacco con drone, che ha colpito "un veicolo aziendale" nella città di Kherson nel sud del Paese, una "persona non identificata ha riportato ferite mortali". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare di Kherson, Iaroslav Chanko. In seguito all'attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino, quattro persone sono state ricoverate in ospedale. Secondo un'analisi dell'Afp, ad aprile Mosca ha lanciato un numero record di 6.583 droni a lungo raggio contro il territorio ucraino, intensificando i bombardamenti.

Il capo dell'Amministrazione militare regionale di Odessa ha riferito che le ostilità proseguono con attacchi diretti a infrastrutture civili e portuali nel territorio. Due i morti e cinque le persone rimaste ferite. Droni hanno colpito tre edifici residenziali. Anche le infrastrutture e le attrezzature portuali sono state compromesse. Le squadre di soccorso hanno provveduto all'estinzione degli incendi.

Le forze di Kiev hanno riferito che nella notte la Russia ha lanciato 268 droni e un missile balistico. In risposta, l'Ucraina ha dichiarato di aver colpito almeno 334 droni su obiettivi in territorio russo, inclusi terminal petroliferi nella regione di Leningrado e due petroliere nel Mar Nero, mentre Mosca accusa Kiev di attacchi contro infrastrutture energetiche e militari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha definito queste operazioni una "giusta ritorsione" ai bombardamenti russi sulle città ucraine.

Il conflitto prosegue senza progressi diplomatici: Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno della vittoria sovietica sulla Germania nazista , proposta che Kiev ha dichiarato di stare esaminando.

In ogni caso la Giornata della vittoria sarà celebrata in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini. Le tradizionali parate militari non saranno limitate solo a Mosca e San Pietroburgo, come è stato già annunciato, ma in diverse altre località del Paese. In alcuni casi, l'evento sarà addirittura cancellato.

La Russia "preferirebbe raggiungere i propri obiettivi in Ucraina attraverso un accordo di pace, ma se Kiev non è incline a farlo, li otterrà tramite l'operazione militare speciale", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un'intervista all'emittente Vesti, citata dalla Tass.

Le "valutazioni" di Stati Uniti e Russia sul"comportamento" delle autorità ucraine sono "simili", ha dichiaratoancora Peskov, commentando il contenuto del recente colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Secondo quanto riferito da Peskov all'emittente Vesti, "è difficile immaginare valutazioni diverse del comportamento del regime di Kiev".