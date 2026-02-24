Referendum: Parrini (Pd), 'per Fazzolari chi vota no come Putin, qualcuno lo aiuti...'
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Giovanbattista Fazzolari - potentissimo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, uno dei più stretti collaboratori di Giorgia Meloni - dà il suo contributo alla civiltà del dibattito sul referendum affermando che 'Putin voterebbe No'. Uno che dice queste cose ha problemi evidenti e non dovrebbe stare a Palazzo Chigi. Qualcuno lo aiuti. Salvate il soldato Fazzolari. Stategli vicino, non lasciatelo solo”. Così su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.