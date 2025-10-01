Aereo biposto dell'Aeronautica precipitato a Sabaudia, morti due militari

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Sono stati trovati morti i due militari a bordo del velivolo T-260B del 70° Stormo, l'aereo che oggi è precipitato al suolo nel parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'incidente: sul posto il velivolo è stato trovato in fiamme.

Nell'incidente sono morti il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli. In una nota, l'Aeronautica militare ha fatto sapere che "il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo". Il velivolo è stato ritrovato in fiamme nella zona di Sabaudia. Ancora in fase di accertamento le dinamiche.

"Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all'Aeronautica Militare e a tutta la Difesa", scrive in un tweet la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

''Ho appreso con sincero dolore la notizia del tragico incidente aereo avvenuto nei pressi del Parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia e nel quale hanno perso la vita due militari dell'Aeronautica. Alle loro famiglie, ai colleghi, al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e ai vertici della Difesa giungano le mie più sentite condoglianze e la vicinanza del Senato della Repubblica'', scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

In seguito al grave incidente, il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi alle ore 13.00 su Piazza Duomo a Milano è stato annullato. L'iniziativa rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario della presenza dell'Aeronautica Militare in città.