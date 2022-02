Moda: Pierpaolo Piccioli, 'Milano detonatore per creatività e talenti'**

23 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 23 feb.(Adnkronos) - "Mi auguro che la ripartenza per il settore moda sia all'insegna della creatività e delle cose da raccontare. Per troppi anni è stato altro, la ripartenza deve essere rispetto ai valori e alla creatività". A dirlo all'Adnkronos è Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, a Milano per sostenere Marco Rambaldi, stilista bolognese la cui sfilata sarà trasmessa live dalla maison sul proprio canale Instagram, che ha un seguito social di oltre 16 milioni di persone. "Milano - spiega Piccioli - può essere di nuovo un momento per raccontare la creatività e i giovani. Marco Rambaldi è bolognese, viene a Milano per raccontare la sua storia, fatta delle sue radici. E' ovvio che la città deve diventare il punto, soprattutto per gli italiani, in cui poter raccontare le proprie storie. Io vado a Parigi ma sono romano e racconto la mia storia romana. Penso che Milano debba essere detonatore per storie di questi talenti emergenti". Quanto a Marco Rambaldi "è un talento - osserva Piccioli - e io voglio sostenere sempre le persone che hanno qualcosa da dire e che fanno moda per raccontare qualcosa e trasmettere dei valori". Quindi sottolinea: "Per me la moda è questa, la moda è politica e in Marco ritrovo questa consapevolezza. In Marco ho trovato valori affini ai miei".