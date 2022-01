Ialf, progetto Ebiten e Regione Puglia per conciliazione lavoro-vita privata

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Il progetto Ialf (In armonia lavoro e famiglia), condiviso da Regione Puglia insieme ad Ebiten, l'Ente bilaterale del terziario istituito dalla confederazione Confsal e dalla confederazione datoriale Sistema Impresa, vuole informare sulle opportunità fornite dal governo regionale e nazionale in merito alle azioni di welfare aziendale con particolare riferimento al lavoro femminile. Il 27 gennaio, presso Asi Bari, il progetto sarà presentato nel dettaglio davanti a cento imprese del territorio. Si tratta in prevalenza di Pmi che sono attive in ogni settore produttivo. Una quota importante delle aziende presenti è guidata da donne imprenditrici. “Prima di tutto - spiega il presidente di Ebiten, Enrico Zucchi - un grazie a Regione Puglia per aver creduto nell'iniziativa e un grazie anche al presidente di Asi Bari per avere ospitato il primo evento di presentazione di Ialf. Il welfare aziendale costituisce lo strumento principale per promuovere nel contesto di un'economia e di un mercato del lavoro fortemente stressati dalle conseguenze negative della pandemia gli obiettivi del benessere dei dipendenti, della meritocrazia e della motivazione nello svolgimento delle mansioni professionali generando così più competitività a vantaggio delle aziende. Inoltre, rappresenta la possibilità per definire un percorso che sappia creare le migliori condizioni perché le donne possano partecipare attivamente e proficuamente al mercato del lavoro”.

“Riteniamo molto importante - dichiara Paolo Pate, presidente di Asi Bari - proporre alle imprese del territorio le opportunità per rinnovare l'organizzazione interna sulla base di una filosofia family friendly determinando un clima di benessere generale per i dipendenti così da sviluppare valore economico e livelli di produttività”. “Istituire una corretta e armonica conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro superando il conflitto tra vita professionale e vita privata - dice Rossella Spada, direttore del fondo interprofessionale Formazienda - si configura come una modalità praticabile ed efficace per valorizzare il capitale umano e concorrere strategicamente al successo delle imprese. Ma serve una formazione specialistica e puntuale”.

Durante l'incontro pressso Asi Bari, interverranno il delegato regionale della confederazione Sistema Impresa, Luca Marasco, per i saluti istituzionali; Eleonora Di Bari, coordinatrice commissione paritetica bilaterale, affronterà il tema 'Il perseguimento dei principi orizzontali di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne'; Milena Rizzo, capo dipartimento Sociologia e politiche sociali di Sistema impresa, illustrerà il punto relativo al 'Secondo welfare: cultura organizzativa e contesto locale'; il deputato e già ministro del Lavoro Cesare Damiano si occuperà di 'Retribuzioni ed incentivazioni al welfare aziendale'; Paolo Giacometti, general manager di Welfarebit, spiegherà l'utilità della 'Piattaforma web per il welfare aziendale'; il direttore di Formazienda, Rossella Spada, interverrà sul tema 'La formazione dei dipendenti per il welfare aziendale'; Roberta Zucchi, past general manager Cat, condividerà le precedenti tappe di un 'Welfare case history'; Matteo Pariscenti, direttore generale Ebiten, entrerà nel dettaglio argomentando in merito ad 'Antenna welfare: la rete pugliese degli sportelli informativi work family friendly'; il presidente di Ebiten, Enrico Zucchi, concluderà l'incontro con le riflessioni finali in merito alle prospettive del progetto per le economie locali. Ialf prevede contestualmente l'apertura di sportelli, già operativi, presso i quali le aziende e i dipendenti possono essere informati al meglio in merito ai servizi offerti dalla Regione Puglia in materia di welfare aziendale.