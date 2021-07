Copasir: Urso, 'oggi audito presidente Garante Privacy su dl cyber sicurezza'

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug (Adnkronos) - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nel continuare le proprie valutazioni riguardo il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), oggi ha audito il Garante per la protezione dei dati personali, professore Pasquale Stanzione. Ne dà notizia il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, senatore Adolfo Urso.

"Le nuove frontiere della sicurezza nazionale evidenziate anche dalla istituzione della nuova agenzia hanno riflessi importanti nella attività delle istituzioni che devono garantire la protezione dei dati personali e in generale le informazioni sensibili della Nazione. Uno sforzo necessario che ciascuno deve fare nell'ambito delle proprie competenze per meglio tutelare il sistema Paese e garantire migliori condizioni di resilienza e competitività", dichiara il presidente Urso.