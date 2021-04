29 aprile 2021 a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, sospeso per consentire un passaggio con Regioni, Anci e Upi, è appena ripreso a Palazzo Chigi. E' dunque ora atteso il via libera del governo al Pnrr e al Fondo complementare al Piano per gli investimenti che, per motivazione di tempi o per natura, non possono rientrare tra gli investimenti del Recovery plan.