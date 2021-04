Borsa: Fontana, 'scelta Euronext di Bergamo segnale di rinnovata vivacità'

29 aprile 2021 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - "Una decisione davvero importante, che ha una duplice valenza. Innanzitutto quella di portare in Lombardia una struttura finanziaria di rilevanza assoluta e di fortissimo carattere internazionale. Poi, quella di garantire a Bergamo e provincia una nuova iniezione di lavoro e professionalità, che aiuterà il territorio a intraprendere la strada che porta alla ripresa post-pandemia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia del trasferimento del 'core data center' di Euronext da Londra a Bergamo.

"Per tutta la Lombardia -sottolinea Fontana - è un segnale di rinnovata vivacità. La nostra regione guarda alla nuova normalità con fiducia e anche grazie ad azioni concrete come questa non possiamo che rinnovare il nostro ottimismo".