Arte: due pastelli di Edgard Degas all'asta a Londra il 30 giugno

29 aprile 2021 a

a

a

Londra, 29 apr. - (Adnkronos) - Due iconici lavori a pastello del pittore francese Edgar Degas (1834-1917) andranno all'asta da Christie's a Londra il 30 giugno: si tratta di "Danseuse rose" (1896), stimato 2.500.000-3.500.000 di sterline, e "Femme sortant du bain" (1886-88), valutato 1.300.000-1.800.000 di sterline. Insieme rappresentano l'esplorazione di Degas di due dei temi più ricorrenti nella sua opera: quello della ballerina a riposo e i gesti intimi di una fanciulla che fa il bagno.

Nella seconda metà della sua carriera, il pastello era diventato il mezzo preferito di Degas e la sua materialità gli ha permesso di costruire complessi schemi di colori stratificati nelle sue composizioni. Questi due lavori su carta illustrano non solo l'evoluzione della tecnica di Degas nel corso di un decennio, riflettendo la sua padronanza del mezzo, ma anche la crescente importanza di lavorare in serie all'interno della sua pratica in quel momento.

"Danseuse rose" e "Femme sortant du bain" sono rimaste nella stessa collezione privata per oltre 20 anni e non sono stati visti in pubblico dagli anni '90 del secolo scorso.