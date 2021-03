Quando affidarsi a un broker assicurativo online

15 marzo 2021 a

(Roma, 15 marzo 2021) -

Ben posizionato sul mercato delle polizze, è il servizio dei broker assicurativi che, coprendo tutte le categorie di previsione del rischio, da quelli sulla proprietà dei veicoli fino a quelli sanitari, si occupano di garantire la sicurezza delle cose e delle persone.

I broker possono essere indipendenti o possono lavorare in un'azienda di brokeraggio assicurativo come, a parti inverse, possono lavorare con singoli clienti come con imprese. Il lavoro di un broker assicurativo è quindi quello di costruire dei piani di copertura in modo da garantire ai propri clienti il miglior risultato possibile.

Il lavoro del broker presenta una libertà molto importante, cioè quella di non essere legato da nessun impegno con le compagnie assicurative delle quali illustrerà le varie tipologie di polizze ai suoi clienti, potendo, quindi, guidare nella scelta della soluzione migliore alle condizioni più convenienti. La figura del broker assicurativo è infatti diversa da quella dell'agente assicurativo in quanto il primo, non essendo legato a nessuna compagnia assicurativa, ha il compito di consigliare al proprio cliente la migliore opzione possibile per il cliente stesso; mentre il secondo, che fa capo ad una specifica compagnia, cercherà comunque di portare il cliente verso i propri prodotti sacrificando l'oggettività della scelta.

I broker assicurativi si identificano in due tipologie:

• chi lavora con imprese o privati per garantire copertura per persone, mezzi di trasporto, viaggi, proprietà

• chi si occupa di polizze dal piano di copertura ad alto valore, che, nello specifico riguarda aerei, macchinari pesanti e varie attività dispendiose.

Responsabilità e competenze del broker assicurativo

Il broker assicurativo deve effettuare un'analisi dei rischi e delle possibilità di prevenzione in modo da poter selezionare le opzioni assicurative più complete. Il suo lavoro di intermediario va quindi ad ampliare il suo campo d'azione, in quanto dovrà incarnare caratteristiche di più ruoli per completare un'analisi approfondita del profilo del cliente, fino a diventare un vero e proprio problem solver. Il broker sarà quindi in grado di costruire un progetto assicurativo finalizzato a coprire le esigenze specifiche del cliente.

Tra broker e cliente si viene a creare un rapporto di fiducia dopo una prima consulenza fino al rafforzamento dello stesso nella gestione del portafoglio assicurativo. Una conseguenza del rapporto che si crea, è il servizio di consulenza protratto anche dopo la stipula del contratto assicurativo, rendendo concreta l'assistenza a lungo termine.

Entrando nello specifico, tra i compiti di un broker assicurativo troviamo:

• Effettuare le prime consulenze con i nuovi clienti dove andrà a compilare una prima analisi del rischio per gettare le basi di una copertura personalizzata rendendo così operativa la consulenza

• Vendere diversi tipi di polizze assicurative, promuovendo prodotti per i propri clienti, vecchi e nuovi; trovare la polizza adatta a seconda della richiesta e occuparsi di mettere insieme tutti i documenti necessari per procedere con l'attivazione di un contratto

• Verificare i rischi del vendere un'assicurazione sanitaria intervistando i clienti al fine di avere un quadro dettagliato del loro passato personale; organizzare delle visite mediche prima di procedere con la vendita di una polizza sulla vita; valutare la situazione economica e gli avvenimenti recenti in modo da stabilire la miglior soluzione in base alla figura delineata del richiedente

• Valutare le proprietà per le quali è stata richiesta una copertura assicurativa così da determinarne lo stato, eventuali danni già presenti, valutarne i potenziali rischi e consultare degli esperti per trovare la condizione migliore per il cliente

• Garantire che le condizioni richieste dalla polizza selezionata vengano rispettate, verificando che tutta la documentazione sia presente

• Redigere piani e metodi di pagamento tenendo in considerazione i vari costi, concordare gli accordi di pagamento ed elaborare le transazioni

• Gestire le richieste d'indennizzo offrendo servizi di assistenza al cliente durante la fase di risarcimento raccogliendo informazioni e spiegandone i dettagli, monitorando poi che questa avvenga in totale sicurezza ed equità

• Creare nuove condizioni assicurative andando a combinare le varie offerte delle compagnie per offrire la miglior copertura possibile per le esigenze dei clienti

• Eseguire mansioni amministrative tenendo organizzate le varie documentazioni dei clienti, avendo cura di contattarli in caso di problemi e preventivare gli eventuali rinnovi delle polizze.

Vantaggi nell'affidarsi ad un broker assicurativo online

La scelta di usufruire dei servizi di un

Tra i vantaggi nello scegliere questo tipo di assistenza, il fatto che il broker assicurativo presenti un approccio particolarmente orientato al risultato, il che non può essere sottovalutato per un'azienda che vuole ottimizzare la propria organizzazione.

È possibile suddividere i singoli vantaggi in base alla tipologia del cliente:

• Per la categoria dei privati, è molto importante il plus della comodità in quanto il cliente può affidarsi a piattaforme online che garantiscono un servizio dettagliato, intuitivo ed immediato grazie alla possibilità di comparare i preventivi delle maggiori e più rinomate compagnie assicurative; avere una polizza personalizzata per delle esigenze specifiche così da rendere l'investimento effettuato un vero e proprio successo; assistenza professionale a garanzia di una rapporto di fiducia tra cliente e broker senza dimenticare poi la sicurezza nei pagamenti con la possibilità di concordare la scadenza più ottimale

• Per le imprese, invece, è fondamentale cercare la soluzione che più riesca a garantire protezione con la possibilità di sfruttare al meglio le garanzie personalizzate a seconda del settore in cui opera l'azienda in questione; RCT, RCO, Tutela Legale e Incendio sono le polizze base proposte ai clienti quali piccole e medie imprese; flessibilità nei pagamenti, sicurezza ed una piattaforma innovativa vanno a completare i servizi di cui si può usufruire scegliendo l'ausilio di un broker

• Per i professionisti è un investimento volto a garantire serenità ed una protezione del patrimonio personale; più nel dettaglio, tramite la sottoscrizione di una RC professionale, obbligatoria dal 2013, si stipula la copertura del patrimonio personale del professionista dalle richieste di risarcimento provenienti da clienti in seguito ad un errore commesso svolgendo l'attività lavorativa, andando quindi a tutelare tutti quei danni che sono stati causati involontariamente a terzi.

Grazie a una metodologia di lavoro basata sull'analisi e l'intermediazione, i broker possono offrire un servizio dedicato a prevenzione, protezione e mitigazione, fattori che sicuramente hanno un rilievo importante per tutti coloro che decidono di affidarsi a questo servizio per raggiungere una sicurezza maggiore in termini di sicurezza e ottimizzazione.

Per informazioni:

Sconto Polizza è un comparatore assicurazioni online che si pone verso il cliente come molto più che un servizio di comparazione in cui l'assicurato deve scegliere in autonomia quale polizza sia la più adatta: il servizio proposto è, infatti, quello di completa assistenza all'utente, dalla scelta, alla stipula e alla eventuale rimodulazione della polizza assicurativa necessaria. Il tutto garantito da una costante e attenta presenza anche online.

