Coronavirus: Codacons, governo commissari Regione Lombardia

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Il governo commissari la Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza coronavirus. E' quanto chiede il Codacons. "Mentre milioni di persone soffrono e doverosamente rispettano alla lettera le disposizioni governative anti-Covid19 a seguito di una terribile seconda ondata che ha colpito l'Italia, ancora una volta la politica lombarda da prova che è possibile scendere ancora più in basso", si afferma dall'associazione dei consumatori.

"Prima il governatore della Regione Attilio Fontana che ha dichiarato come i provvedimenti decisi in seno al Governo per le festività natalizie fossero folli, sostenendo che fosse assolutamente corretto violarli", poi l'assessore al Welfare Giulio Gallera "ha pubblicato sui social una foto che lo ritraeva assieme ad alcuni amici mentre faceva jogging sulla Martesana, uscendo così dal territorio del Comune di residenza, in barba alle regole imposte dal Dpcm", si sottolinea

"Tutto ciò denota una palese e gravissima mancanza di rispetto dei nostri rappresentanti politici - denuncia il presidente del Codacons, Marco Donzelli - migliaia di persone ogni giorni stanno facendo l'impossibile per rispettare i divieti imposti a livello governativo, che seppur in alcuni casi legittimamente criticabili, vengono imposti a salvaguardia della salute e sicurezza pubblica. Non solo, tutto ciò è un vero e proprio schiaffo in faccia agli oltre 23mila morti in Lombardia a causa del Covid-19. Lo chiediamo ancora a gran voce al governo: intervenire e commissariare la Regione Lombardia adesso."