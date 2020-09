Fase 3: in riunione e in ufficio, il posto di lavoro 'sicuro' lo prenota Desko

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Labitalia) - Un posto in ufficio sicuro e distanziato? Lo prenota Desko (Desk occupancy), la nuova app sviluppata da Lombardini22 che permette la prenotazione degli spazi e il monitoraggio delle attività di occupazione negli ambienti di lavoro. La nuova app, con pochi e semplici passaggi, agevola la gestione e la prenotazione delle sale riunioni e degli spazi di lavoro e, nel contempo, monitora il rispetto delle attuali regole di distanziamento fisico. Desko mette a disposizione gli strumenti e le informazioni necessari per implementare e gestire la condivisione delle postazioni di lavoro, aiutando a creare un ambiente di lavoro migliore che promuove il lavoro agile. Grazie a questa applicazione intuitiva, le persone possono facilmente vedere dove si trovano i colleghi all'interno dell'edificio e riservare uno spazio di lavoro: una meeting room, la propria postazione fissa o una postazione condivisa, ovvero disponibile per tutte le risorse. L'accessibilità delle postazioni è gestita in autonomia dal cliente, secondo le attuali regole di distanziamento. L'app, inoltre, monitora le prenotazioni odierne e storiche, ricerca per nominativo e relativa collocazione in sede.

La reportistica e l'analisi qualitativa e quantitativa dell'utilizzo di risorse e aree, su base giornaliera, mensile e annuale, costituiscono elementi indispensabili per una gestione sempre più efficiente di spazi e persone. La proprietà e la gestione dei dati restano di competenza aziendale. Il servizio gestirà il reperimento delle informazioni mediante API Microsoft, su autorizzazione del cliente e in riferimento ai livelli di accesso delle relative utenze aziendali. L'applicativo e i servizi collegati sono eseguiti in un ambiente centralizzato accessibile agli utenti via internet mediante browser.

Economica e flessibile Desko è disponibile in tre livelli: Desko base, Desko plus, Desko gold che si differenziano per il diverso dettaglio delle funzionalità, sempre immediate ed essenziali. La reportistica, la manutenzione e l'assistenza messe a disposizione del cliente e la possibilità di aggiornare gli spazi di ogni ambiente di lavoro si modellano infatti in base alle reali esigenze dei clienti. Desko è stata sviluppata in sinergia dalle brand unit di Lombardini22, facendo tesoro dell'esperienza di Degw nello space planning, ovvero nell'analisi approfondita delle risorse e dell'uso degli spazi e nella conseguente modellazione del workplace, del reparto R&D e di Fud per l'identità visiva e la user experience dell'app.