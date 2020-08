Migranti: Salvini, 'ti chiedono mascherina se fai il bagno e 15mila balordi portano virus'**

08 agosto 2020 a

Pisa, 8 ago. (Adnkronos) - "Qua per andare in spiaggia si chiede la mascherina, a quelli che sbarcano a Lampedusa chi la chiede la mascherina? E il distanziamento, i sacrifici, l'attenzione, vanno in mezzo agli ombrelloni a vedere se c'è un metro, un metro e mezzo tra un ombrellone e un ombrellone, tra un po' ti chiedono, quando esci dall'acqua, perchè ti sei tuffato senza mascherina e hanno fatto sbarcare 15mila balordi che sono in giro per l'Italia a fare casino e a portare virus e confusione. Che regola è?" Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Pisa.