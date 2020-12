Ecco chi è davvero Arcuri: il Cimabue di Dom Bairo che fa una cosa e ne sbaglia due

Franco Bechis 29 dicembre 2020 a

Gli dai un compito e nel giro di un nulla ne sbaglia almeno due. Compra le mascherine e fa un macello prima sbagliandole poi sbagliando prezzo e pure finendo in mezzo a intermediari dubbi.

Poi si occupa dei banchi di scuola e i macelli raddoppiano: sbaglia fornitori, li cambia, promette di fare tutto per l'apertura della scuola, poi sposta le consegne entro ottobre e alla fine ha fatto prima a chiudere la scuola che lui a consegnare i banchi. Gli chiedi di occuparsi delle terapie intensive e della rete ospedaliera, e lui compra ventilatori che nessuno sa dove attaccare e come fare funzionare perché le istruzioni sono solo in tedesco, lingua non diffusissima in Italia.

