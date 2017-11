Ingroia tifa Musumeci per non perdere la poltrona

Antonio Ingroia è pronto alla giravolta pur di non perdere la poltrona nella società Sicilia Digitale controllata dalla Regione. "Nello Musumeci fa parte della destra legge e ordine" spiega, "e io ho stima di lui".

La vicenda è nota. Ingroia, dopo il clamoroso flop della sua "Rivoluzione civile" alle Politiche del 2013, quando il suo movimento non riuscì neanche a raggiungere il quorum per entrare in Parlamento. A quel punto il pm sarebbe dovuto rientrare in magistratura, ma l'unica regione che avrebbe potuto "ospitarlo" sarebbe stata la Valle d'Aosta: l'unica circoscrizione, appunto, nella quale non aveva corso da capolista del suo movimento.

A quel punto intervenne l'"aiutino" dell'allora governatore siciliano Rosario Crocetta, che lo nominò presidente di Riscossione Sicilia, società che si occupava delle imposte nell'isola.

Nei giorni successivi, però, il CSM si espresse contro l'incarico e Ingroia venne effettivamente trasferito ad Aosta.

In realtà a quelle latitudini il pm non ci arrivò mai. Appena insediatosi, infatti, prese un mese di ferie e il 14 giugno successivo, durante la conferenza stampa di presentazione della prima assemblea nazionale di Azione Civile, annunciò le dimissioni dalla magistratura e l'impegno diretto in politica.

Passano pochi mesi e Crocetta ci riprovò, annunciando che per Ingroia il ruolo di commissario di Sicilia e-Servizi, la società mista regionale per l'informatizzazione, che in seguito sarebbe appunto diventata la "Sicilia Digitale".

Oggi, con l'approdo di Musumeci alla guida della Regione, le cose per l'ex pm potrebbero cambiare. Lui spera di no ("non credo che la mia sia una posizione sulla quale si intende cambiare") ma, nel dubbio, prova a ricollocarsi e a sedurre il nuovo governatore: "Fermo restando la mia diversità da lui, è una persona onesta". Vedremo se l'endorsement basterà a salvare la poltrona.