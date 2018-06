New York Times senza freni: "Il governo Lega-M5S? Miserabile, bigotto e schifoso"

Il New York Times, attraverso la penna dell'editorialista Roger Cohen, spara a zero sul governo Lega-5Stelle definito "terribile", "miserabile" e "bigotto". "I partiti che hanno vinto le elezioni e vanno al governo in Italia - la Lega xenofoba e il Movimento 5 Stelle antisistema - mettono insieme bigottismo e incompetenza in misura inusuale. Sono un gruppo miserabile elevato sulla marea globale anti-liberale", attacca Cohen seguendo nei contenuti ed esasperando nei toni la linea di alcuni giornali tedeschi.

"Sono per i governo che hanno serietà di intenti, e questo non può includere promesse per le quali non c'è copertura. In breve, non vedo nulla di quanto propagandato su internet dalla Lega o dal Movimento 5 Stelle che non mi faccia schifo".

Il problema, disquisisce Cohen, è che a volte le "democrazie si incasinano" e va al governo chi non ti piace. E usa un paragone francamente inaccettabile: "Lo so, Hitler fu nominato cancelliere nel 1933 dopo un'elezione democratica. La vigilanza è un imperativo, in particolare in questi tempi preoccupanti, in cui la giustizia e la stampa libera sono sotto attacco costante".