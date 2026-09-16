Von der Leyen: Solo l'Europa può garantire una vera sovranità ai cittadini europei

16 settembre 2026

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Come stiamo facendo al fianco dell'Ucraina mentre lotta per il suo futuro e per la nostra libertà; o quando ci siamo schierati per la Groenlandia quando è stata minacciata; o quando droni, attacchi informatici o disinformazione prendono di mira le nostre democrazie. Tutto questo dimostra una cosa: l'Europa c'è per gli europei e che, nella fredda fragilità del mondo di oggi, solo l'Europa può garantire una vera sovranità agli europei. E per questo, onorevoli deputati, questa è un'Europa di cui possiamo essere estremamente orgogliosi". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev