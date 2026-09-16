Meloni: Italia ha posizione chiara su Ucraina, da Mosca nervosismo

16 settembre 2026

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Sull'Ucraina "se l'Italia vuole avere un ruolo è importante che continui ad avere una posizione chiara. E questo non è mai venuto meno. Nasceva come un incontro con le aziende che lavorano in Russia ed è la cosa più naturale del mondo anche perché non è mai intervenuto un divieto assoluto di fare attività in Russia. Nulla di particolarmente strano anche nella presenza dell'ambasciatore russo". Meloni ha definito le continue provocazioni russe come una sorta di nervosismo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini e l'Ambasciatore russo a Milano risponde. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev