Mattarella: Tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi

30 luglio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "Naturalmente mi auguro costantemente che la vita politica interna del nostro Paese si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. "Mi auguro che le tensioni elettorali - ancora, per la verità, piuttosto intempestive - non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni", ha aggiunto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev