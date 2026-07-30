Mattarella: Avversione fanatica a opinioni altrui contribuisce a seminare germi di violenza

30 luglio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui: non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza", lo ha detto Mattarella alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev