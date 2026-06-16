Meloni e Modi scherzano tra i leader del G7: Siamo la coppia più famosa del mondo

16 giugno 2026

(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 La foto di gruppo dei leader del G7 di Evian, in Francia. Tra gli altri, sorridono in posa Trump, Meloni e Macron. Oltre ai Paesi leader del G7, ci sono i rappresentanti delle Nazioni ospiti del summit, come il brasiliano Lula e l'indiano Modi. Quest'ultimo è stato protagonist, insieme alla premier Meloni, di un simpatico siparietto. Alla richiesta di qualcuno dei leader ospiti, Meloni ha detto ridendo: "Sì, è vero, siamo famosi di Instagram", riferendosi al trend #melodi che fece il giro del mondo durante la sua visita in India. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev