Torna a fiorire il Giardino delle Rose affacciato sul Circo Massimo a Roma, riapre fino al 14 giugno

09 maggio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2026 Dall'11 aprile al 14 giugno riaperto il Roseto Comunale di Roma, lo spettacolare giardino affacciato sul Circo Massimo. Oltre 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne. La collezione include esemplari rari e provenienti da tutto il mondo. Il Roseto Comunale sorge sul Colle Aventino, affacciato sul panorama unico del Circo Massimo ed è considerato uno dei roseti più affascinanti al mondo. L'area che oggi ospita il Roseto Comunale fu, dal 1645 al 1934, il cimitero della Comunità Ebraica di Roma. Con il nuovo piano regolatore si decise di trasformarla in spazio verde pubblico, mentre il cimitero venne trasferito nel settore israelitico del Verano, dove divenne monumentale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev