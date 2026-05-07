Trump riceve lottatori Ufc alla Casa Bianca e scherza: Chi dice che siete solo animali ha ragione

07 maggio 2026

Agenzia Vista) Washington, 06 maggio 2026 Trump riceve lottatori Ufc alla Casa Bianca e scherza: Chi dice che siete solo animali ha ragione SOTT Siparietto ironico nello Studio Ovale tra Donald Trump e le stelle della UFC, ricevute per promuovere l'evento del 14 giugno alla Casa Bianca. Ai ringraziamenti del lottatore Justin Gaethje, che ha ricordato come negli anni '90 i combattenti fossero considerati "animali", il tycoon ha replicato con una battuta: "Su questo avevano ragione".Scambio di battute anche con il campione Ilia Topuria, che ha definito il Presidente "molto gentile". Pronta la risposta di Trump: "Evidentemente ho un'immagine sbagliata". L'incontro suggella lo storico legame tra il leader repubblicano e il mondo delle MMA. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev