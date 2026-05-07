50 esimo sisma Friuli, Meloni alla mostra 'Friuli 1976' con Mattarella

07 maggio 2026

(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto nel cimitero comunale di Gemona del Friuli. Successivamente, ha tenuto un intervento al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunito in seduta straordinaria presso il presso il Cinema Teatro Sociale e, infine, ha visitato la mostra “Friuli 1976. Una gran voglia di vivere nel segno del Messaggero Veneto”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev