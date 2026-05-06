Salvini: Stiamo lavorando per evitare un aumento indiscriminato dei prezzi dei biglietti aerei

06 maggio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2026 "Stiamo lavorando per evitare un aumento indistinto dei biglietti, ad esempio ringrazio il viceministro Rixi che mi sembra abbia appena finito una riunione con ENAC, Regione Sardegna e compagnie aeree per evitare che per tutto l'anno in corso ci siano aumenti di biglietti per chi deve andare o tornare dalla Sardegna. Io di questo mi sto occupando, quindi energia, gasolio, bollette, luce, gas, nucleare", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell'evento 'La sfida energetica per la crescita del Paese', a Palazzo Wedekind. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev