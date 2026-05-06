Meloni ai 50 anni del terremoto in Friuli: Il tempo del dolore fu breve perché bisognava reagire

06 maggio 2026

(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 "50 anni fa un rombo d'inferno attraversava questa terra meravigliosa, una calamità mai vista prima fermò la vita di quasi mille persone. Eppure il tempo della paura e del dolore fu breve perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nei cuori dei friulani: l'orgoglio. Non c'era tempo per piangere, bisognava reagire", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo discorso al Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev