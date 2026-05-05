Giuli a presentazione David: Grave errore non dare i finanziamenti pubblici al docufilm su Regeni

05 maggio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 "Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm 'Tutto il male del mondo', dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, già in parte mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso, invece, l'opacità e l'imperizia.", così il minstro della Cultura Alessandro Giuli durante il suo intervento alla cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev