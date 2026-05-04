Meloni su ritiro truppe Usa da Italia: Non condivido la scelta, abbiamo sempre mantenuto gli impegni

04 maggio 2026

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "Però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti: lo abbiamo fatto in Afghanistan, lo abbiamo fatto in Iraq. E quindi, diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di Patto Atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev