Mattarella: Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l'autoironia

14 aprile 2026

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all'accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione... In questo salone 8 o 9 anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere, io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l'equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, l'equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali, il secondo è la coscienza personale, individuale e un'alta capacità di autoironia è preziosa". Lo ha detto Incontrando una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev