Guerra Iran, Crosetto alla Camera: Il nostro Paese ha bisogno di unità

07 aprile 2026

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Perché lo ripeto, in quest'aula voglio che sia chiaro: non è una cosa su cui mettere in discussione, in un periodo come questo. Questo Paese ha bisogno di unità, almeno nel settore più difficile che stiamo affrontando, che è quello di difendere di fronte a quella — scusatemi se l'ho definita così oggi — a una follia che sembra aver preso il mondo, in cui la ricerca di armi sempre più sofisticate, la ricerca della bomba atomica per dirimere le controversie internazionali, la volontà di distruggere altre nazioni — come quella che l'Iran ha più volte manifestato nei confronti di Israele — sono all'ordine del giorno", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev