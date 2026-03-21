La premier giapponese Takaichi a Trump: Solo tu Donald puoi portare la pace nel mondo

21 marzo 2026

(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 "In questo momento in Medio Oriente e nel mondo intero stiamo vivendo un ambiente di sicurezza molto grave. E anche l'economia globale sta per subire un duro colpo a causa di questi sviluppi. Ma anche in questo contesto, credo fermamente che solo tu, Donald, puoi raggiungere la pace in tutto il mondo. E per farlo, sono pronto a rivolgermi a molti partner della comunità internazionale per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Quindi oggi sono venuto qui alla Casa Bianca per trasmettervi direttamente questo messaggio", lo ha detto la premier giapponese Takaichi a Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev