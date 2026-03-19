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Takaichi alla Casa Bianca: Solo Trump può portare la pace nel mondo

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(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2026 "Ma anche in questo contesto, credo fermamente che sia solo lei, Donald, a poter raggiungere la pace in tutto il mondo, E per farlo, sono pronta a contattare molti dei partner della comunità internazionale per raggiungere insieme il nostro obiettivo", così la premier giapponese Sanae Takaichi in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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