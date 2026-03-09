Metsola: Il mondo è più pericoloso, le decisioni Ue siano più rapide

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2026 “Ogni settimana sembra che ci troviamo di fronte a una nuova sfida geopolitica e noi, come squadra Europa, non possiamo farci trovare impreparati. Siamo in un mondo nuovo, un mondo piu' imprevedibile, un mondo più pericoloso. Gli ultimi mesi sono stati difficili, per usare un eufemismo l'Europa deve prendere le sue decisioni più rapidamente. Il nostro messaggio al mondo è che non si dovrebbe sottovalutare la determinazione dell'Europa". Lo ha detto la Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola parlando alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev