Regionali Liguria, Conte: "Siamo con Pd perché convinti del progetto Orlando"

24 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Sanremo, 24 ottobre 2024 Vittoria o sconfitta incideranno nel rapporto tra Movimento 5 stelle e Pd? "Le nostre scelte non le facciamo perché dettate da convenienze del momento, le abbiamo fatte perché ci siamo confrontati con le altre forze politiche, a partire dal Pd. Alcuni nostri obiettivi prioritari sono stati raccolti e sono diventati parte integrante del programma, abbiamo avuto garanzie da parte di Andrea Orlando di affidabilità, serietà e massima trasparenza nel governo della regione. Al di là del risultato siamo convinti di questo progetto". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a margine di un suo evento a Sanremo prima delle elezioni regionali in Liguria in cui i pentastellati sostengono Andrea Orlando. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev