Tajani: "Movimento 5 Stelle e PD si sono spostati molto a sinistra e si stanno sovrapponendo"

01 settembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2023 “C'è una parte di eletti ed elettori del Movimento 5 Stelle che non condivide scelte che non sono più quelle originali. Lo stesso discorso di quello che sta accadendo con il PD. Non siamo noi che cerchiamo innesti, ma si tratta di persone che lasciano perché non condividono. Il problema è politico: ci sono due forze di sinistra che si sono spostate molto a sinistra e si stanno sovrapponendo. C'è quindi chi cerca di far parte di un percorso diverso”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione di una conferenza stampa tenuta presso la sede romana di Forza Italia per presentare l'ingresso nel partito dei consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev