Grande (Film Commission Calabria): Tra i nostri progetti anche omaggio a Gianni Versace

13 agosto 2022

(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2022 “Tra i nostri progetti futuri auspichiamo anche la possibilità di un importante omaggio al genio di Gianni Versace. Siamo pronti a ricevere le sceneggiature da grandi produzioni sia per il cinema che per serie televisive internazionali.” E' quanto anticipa il commissario straordinario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande nominato all guida dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it