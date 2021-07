Moratti: “A breve la variante Delta diventerà predominante in Lombardia”

(Agenzia Vista) Milano, 6 Luglio 2021 La variante Delta del Coronavirus “diventerà predominante nel giro di breve tempo come è diventata predominante la variante inglese. Quindi, di fronte a una variante che è sicuramente più contagiosa, bisogna continuare e intensificare l'attività di sequenziamento e genotipizzazione”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti a margine dell'inaugurazione della nuova area ambulatoriale di Neuropsichiatria dell'infanzia dell'ospedale Niguarda nella sede di via Ippocrate, a Milano. “Ovviamente il piano vaccinale è fondamentale – ha aggiunto –, perché se è vero che la variante Delta non mostra un elevato tasso di ospedalizzazione e mortalità elevato dopo la prima somministrazione, è vero che la migliore copertura si ha dopo la seconda vaccinazione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it