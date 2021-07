Greenpass, Tajani: "Rilanciamo turismo e facciamo ripartire l'economia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 luglio 2021 "Sono in partenza dal Parlamento europeo per tornare in Italia. Oggi userò per la prima volta il green pass. Rilanciamo il turismo e facciamo ripartire l'economia". Lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, in partenza per l'Italia con il Greenpass. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev