Le mele per rigenerare la cartilagine umana: la scoperta che cambia la medicina rigenerativa

Stella Grillo 27 marzo 2026 a

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E se un frutto comune, presente in ogni cucina del mondo, potesse diventare il punto di partenza per ricostruire il corpo umano? Questo è esattamente ciò che un gruppo di ricercatori francesi ha reso possibile. Lo studio afferma che il tessuto di una mela, opportunamente trattato, può fungere da impalcatura biologica naturale per far crescere cartilagine umana in laboratorio. E no, non è fantascienza.

Cos'è l'ingegneria tissutale e perché la cartilagine è un problema aperto

Per comprendere bene la portata di questa scoperta, è necessario fare un passo indietro. L'ingegneria tissutale è quella branca della medicina rigenerativa che si propone di ricostruire tessuti biologici in laboratorio, con l'obiettivo di utilizzarli come innesti per riparare danni corporei. Il principio di base è semplice: si prendono le cellule di un paziente, le si depone su un materiale di supporto e le si fa crescere nelle condizioni giuste affinché si organizzino in un tessuto funzionale.

La cartilagine è un tessuto particolarmente difficile da rigenerare. Densa, avascolare, priva di nervi, ha una capacità di auto-riparazione estremamente limitata. Quando viene danneggiata, come da un trauma, dall'osteoartrite o da interventi oncologici, il corpo fatica a ripararla in modo spontaneo. I trapianti tradizionali, invece, sono limitati dalla scarsa disponibilità di donatori e dai rischi di rigetto immunologico. Proprio per questi motivi, la via d’uscita è l'ingegneria tissutale. Grazie a quest’ultima si possono usare le cellule del paziente stesso su un supporto biocompatibile, senza ricorrere a tessuti umani esterni.

Come si “decellularizza” una mela

Il processo descritto nello studio può apparire semplice, ma è altamente sorprendente. Le fette di mela, nello specifico la varietà Granny Smith, vengono immerse per 24 ore in una soluzione di sodio dodecil solfato (SDS) all'1%. Questo detergente dissolve e rimuove tutte le componenti cellulari vegetali come proteine, lipidi, materiale genetico. Quello che rimane è una struttura tridimensionale di pura cellulosa, trasparente e porosa, che conserva intatta la geometria originale del tessuto.

Ma come viene verificato il successo della procedura? Con un metodo molto preciso: devono esserci meno di 50 nanogrammi di DNA residuo per milligrammo di tessuto e assenza totale di nuclei cellulari confermata dalla colorazione DAPI. Di vegetale, in senso biologico, non c’è nulla. Non c'è più nulla di vegetale in senso biologico, solo l'architettura, la forma e l'impalcatura della struttura. Questa, i ricercatori la chiamano scaffold: il supporto su cui le cellule umane vengono poi seminate e indotte a differenziarsi.

Quattro tipi cellulari a confronto

Una delle scelte più interessanti dei ricercatori, soprattutto dal punto di vista metodologico, è stata quella di non testare un solo tipo di cellula, bensì quattro, ciascuna prelevata da una parte diversa del corpo umano. L’obiettivo era capire quale funzionasse meglio sull'impalcatura di mela. Tutte le cellule sono state osservate in due ambienti diversi: uno con la normale quantità di ossigeno presente nell'aria, e uno con pochissimo ossigeno. Il motivo di questa scelta deriva dal fatto che la cartilagine nel corpo umano è un tessuto senza vasi sanguigni, e vive quindi in un ambiente naturalmente povero di ossigeno. Replicarlo in laboratorio poteva fare la differenza.

I risultati non sono stati uguali per tutti i tipi di cellule. Le più versatili si sono rivelate quelle prelevate dal tessuto che riveste la cartilagine dell'orecchio: si trasformano in cellule cartilaginee anche in condizioni normali, senza bisogno di un ambiente a basso ossigeno. Le cellule del midollo osseo funzionano bene, ma solo con poco ossigeno. Quelle del pericondrio nasale hanno dato risultati soddisfacenti in entrambe le condizioni. Le cellule della polpa dentale, invece, hanno deluso: anziché formare cartilagine, tendevano a svilupparsi in tessuto osseo.

A certificare l'esito, l'analisi al microscopio: i campioni mostravano tutte le componenti strutturali tipiche della cartilagine reale, le proteine che la rendono elastica e resistente. Era cartilagine autentica, vera, cresciuta su una mela.

Il dato più sorprendente: meglio dell'alginato

Il risultato forse più significativo riguarda il confronto con l'alginato, un gel attualmente considerato il modello di riferimento in vitro per la coltura di cartilagine. Questo dato dimostra che il materiale vegetale non è solo un'alternativa sostenibile e a basso costo, ma offre un ambiente biologico più adatto alla differenziazione cartilaginea rispetto al materiale sintetico più usato nella ricerca attuale. Un risultato con implicazioni dirette sia per la ricerca di base sia per le potenziali applicazioni.

Applicazioni e prospettive

Le prospettive cliniche sono concrete. Il laboratorio BioConnect individua tre aree principali di applicaizoni: la riparazione della cartilagine articolare, cartilagine nasale e il ripristino della cartilagine auricolare, dove la forma tridimensionale è determinante per l'esito funzionale ed estetico.

Ma le implicazioni vanno oltre la chirurgia ricostruttiva. I tessuti cresciuti in laboratorio possono diventare modelli per testare farmaci e terapie in vitro, riducendo così la sperimentazione animale. «Le piante sono incredibilmente diverse e c'è ancora un enorme potenziale da esplorare», dichiara Boumédiene, che annuncia come il team stia già analizzando altri vegetali, tra cui il sedano, per identificare quale struttura sia più adatta a ciascun tipo di tessuto umano.