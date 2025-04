Dazi, l'Ue annuncia colloqui con gli Usa il 14 aprile a Washington

11 aprile 2025

Bruxelles, 11 apr. (askanews) - Il commissario Ue al commercio, Maros Sefcovic, si recherà a Washington lunedì 14 aprile per discutere di dazi con la controparte americana. Lo ha annunciato a Bruxelles il portavoce Olof Gill, secondo cui andrà negli Usa "in buona fede, per cercare di trovare soluzioni che possano andare a beneficio di tutti".

Gli incontri, ha spiegato, sono finalizzati a raggiungere "accordi reciprocamente vantaggiosi con le controparti americane per evitare i dazi e qualsiasi escalation che sarebbe dannosa su entrambe le sponde dell'Atlantico e di fatto per l'economia globale".