Campi Flegrei, Musumeci: "Il governo è pronto a ogni evenienza"

22 maggio 2024

Roma, 22 mag. (askanews) - "Sono tre i comuni interessati alla zona rossa del bradisismo da non confondere con la zona rossa del rischio vulcanico, che invece comprende sette comuni. In quell'area persistono tre rischi: sismico, vulcanico, bradisismico. Nella zona rossa del bradisismo, vivono circa 80mila persone": a tracciare il punto è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica nei Campi Flegrei.

"La scossa 4.4 è la più forte in quell'area negli ultimi 40 anni", ha aggiunto, sottolineando come "la comunità scientifica non è nelle condizioni di poter sufficientemente intercettare l'evoluzione del fenomeno. Il governo dice che bisogna essere pronti ad ogni evenienza".

"Il provvedimento - ha precisato il ministro - prevede 5 diverse iniziative sulle quali la stampa si è più volte si è più volte: delimitare la zona rossa del bradisismo e analizzare la vulnerabilità degli edifici ricadenti in quella zona, un piano ufficiale di comunicazione alla popolazione, una pianificazione ripetitiva da utilizzare in caso di emergenza, la verifica della funzionalità delle infrastrutture di mobilità e servizi essenziali e il finanziamento e il potenziamento della rete territoriale degli uffici di Protezione Civile. Sono iniziative alcune già realizzate altre in corso di realizzazione che chiamano in causa sia il la regione Campania che i comuni interessati".