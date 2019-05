Bombe carta e scontri con la polizia. Antagonisti in piazza contro Casapound

I manifestanti sono partiti in corteo a Genova lasciando piazza Corvetto, zona degli scontri con le forze dell’ordine di oggi pomeriggio, per raggiungere la questura e chiedere il rilascio dei due antagonisti fermati. Durante le cariche della polizia per disperdere i manifestanti sono stati sparati anche alcuni lacrimogeni ad altezza d’uomo in direzione della piazza, dove si trovavano anche le frange pacifiche del presidio. Negli scontri sono rimasti feriti anche due carabinieri.

C’è anche un giornalista, Stefano Origone di Repubblica, tra le persone ferite da una carica della polizia durante gli scontri tra forze dell’ordine e antifascisti scoppiati in centro a Genova. «Sono andato a trovarlo in ospedale, gli ho chiesto scusa», ha dichiarato il questore di Genova, Vicenzo Giarambino. La protesta è stata organizzata contro un comizio di Casapound.