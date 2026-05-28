Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: cade il mito del compagno Sànchez (giovedì 28 maggio)

Foto: Osho

Osho 28 maggio 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 28 maggio 2026. Attenzione, caduta miti. Nello specifico Pedro Sánchez, leader del partito socialista spagnolo e primo ministro, faro politico, morale e culturale della sinistra italiana. Solo che proprio mentre è nella nostra Penisola per una fitta agenda tra FAO e Santa Sede, si abbatte con il massimo della virulenza la bufera giudiziaria sul suo partito e, di fatto, sulla sua esperienza di governo. Ieri, giorno in cui Sánchez incontrava Papa Leone XIV, la Guardia Civil è irrotta all’alba nella sede nazionale del Partito Socialista. Intervento disposto dagli inquirenti nelle more del “caso Leire”. Gli agenti hanno acquisito documenti e archivi elettronici per verificare presunti pagamenti in contanti e meccanismi di finanziamento opachi tra il 2017 e il 2024, collegati — secondo le indagini in corso — a una rete che avrebbe agito per condizionare procedimenti giudiziari che potevano mettere in difficoltà il partito e ottenere vantaggi nella pubblica amministrazione. L’indagine si intreccia con il “caso Koldo” (inchiesta su presunte tangenti per la fornitura di materiale sanitario) e con i recenti sviluppi sul salvataggio della compagnia aerea "Plus Ultra" che coinvolgono l’ex premier (socialista anche lui) José Luis Rodríguez Zapatero.