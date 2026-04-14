Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Ilaria Salis si sottrae al processo (martedì 14 aprile)
Osho
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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 14 aprile 2026. Ilaria Salis fugge ancora dal processo pure con Viktor Orban fuori dai giochi. Per l’eurodeputata il problema era il «regime», ma ora dice: «Non mi sentirei ancora sicura», e «Procedimento chiuso grazie all’immunità». Festa in Avs per la vittoria di Peter Magyar: «Ripristinato lo stato di diritto in Ungheria».