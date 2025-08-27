Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump continua a trattare con Putin (mercoledì 27 agosto)

27 agosto 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 27 agosto. Donald Trump torna a ribadire quanto detto più volte negli ultimi giorni, consolidando la sua visione economica e strategica riguardo i rapporti tra i Paesi coinvolti nelle trattative sulla guerra in Ucraina. Nel corso di una riunione di gabinetto tenutasi ieri alla Casa Bianca, il Presidente Usa ha infatti ribadito che «gli Stati Uniti continueranno a vendere armi alla Nato», la quale poi «le fornirà Kiev» e che «non daremo più soldi direttamente all’Ucraina».